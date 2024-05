Doch nicht Schalke: Bochum schnappt sich Conteh

Der VfL Bochum holt den zweitschnellsten Profi der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit an Bord. Laut der ‚Bild‘ sind sich die Westfalen mit Christian Conteh (36,23 km/h Top-Speed) vom VfL Osnabrück über eine Zusammenarbeit einig geworden.

An der Castroper Straße winkt dem Flügelspieler eine Anstellung bis 2027. Weil sein Kontrakt beim Zweitliga-Absteiger aus Osnabrück Ende Juni ausläuft, geht der Deal ablösefrei über die Bühne. Zwischenzeitlich stand der 24-Jährige kurz vor einem Wechsel zum FC Schalke. Die Verantwortlichen sollen sich jedoch auf der Zielgeraden noch gegen den Transfer entschieden haben.

Unklar ist, in welcher Liga Conteh in der kommenden Saison mit dem VfL an den Start geht. Am heutigen Montag (20:30 Uhr) findet das Relegationsrückspiel gegen Fortuna Düsseldorf statt. Nach dem 0:3 aus dem Hinspiel brauchen die Bochumer allerdings ein kleines Wunder, damit der Klassenerhalt gelingt. Wechselt Conteh also von einem Absteiger zum nächsten?

Dem Bericht zufolge hängt der Wechsel ausschließlich noch davon ab, ob Geschäftsführer Patrick Fabian und Sportdirektor Marc Lettau im Amt bleiben. Die Zukunft des Duos soll sich nach dem heutigen Endspiel entscheiden.