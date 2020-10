Ein Trio fehlt, Plea kehrt zurück: Gladbach vor dem CL-Auftakt

„Als wir angefangen haben, uns mit Inter zu beschäftigen, habe ich Videomaterial von unserem Analysten bekommen und ihn gefragt, warum er mir ein Best of gegeben hat. Er meinte nur: 'Das ist Inter.' Sie haben unglaublich viel individuelle Qualität“, bewunderte Borussia Mönchengladbach-Coach Marco Rose auf der gestrigen Pressekonferenz den kommenden Gegner Inter Mailand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen die Nerazzurri muss Rose nach wie vor auf Valentino Lazaro, Denis Zakaria und Laszlo Bénes verzichten. Das Trio trat die Reise nach Mailand nicht an und arbeitet in Gladbach weiterhin am Comeback.

Plea zurück im Team

Dafür kann Angreifer Alassane Plea wieder mitwirken. Am vergangenen Wochenende fehlte der 27-jährige Franzose aufgrund der Geburt seines Kindes. Voraussichtlich wird der Mittelstürmer in die Startelf der Gladbacher zurückkehren und an der Seite seines Landsmannes Marcus Thuram stürmen.

Rückkehr zur Dreierkette?

„Inter hat eine hohe individuelle Qualität, einen klaren Spielstil und klare Abläufe unter Trainer Antonio Conte. Das Spiel ist unheimlich auf Romelu Lukaku zugeschnitten, aber auch um ihn herum gibt es sehr viel individuelle Qualität“, lobt Rose den italienischen Vizemeister, „die Mannschaft verteidigt gut und greift mit unheimlich viel Wucht an.“

Gut vorstellbar, dass Rose auf die zuletzt am ersten Bundesligaspieltag praktizierte Dreierkette in der Abwehr zurückgreift, um Inters schnelles Vertikalspiel besser zu unterbinden.

So könnte Gladbach spielen