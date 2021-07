BVB verkündet Malen-Transfer

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Donyell Malen endgültig unter Dach und Fach gebracht. Wie der BVB offiziell verkündet, unterschreibt der niederländische EM-Teilnehmer einen Vertrag bis 2026. Dem Vernehmen nach fließt eine Sockelablöse von 30 Millionen Euro an die PSV Eindhoven.

Malen ist in der Offensive variabel einsetzbar, ist in Dortmund unter anderem auf den offensiven Außenbahnen eingeplant, wo nach dem Abgang von Jadon Sancho eine Lücke entstanden ist. Der 22-jährige Rechtsfuß verbuchte in der abgelaufenen Saison mit Eindhoven 37 Scorerpunkte (27 Tore, zehn Assists) in 45 Pflichtspielen.

Sportdirektor Michael Zorc freut sich auf den Neuzugang aus den Niederlanden: „Donyell ist ein Spieler mit großem Offensivpotenzial, der Torgefahr ausstrahlt, seine Kreativität einbringt und über hohes Tempo verfügt.“