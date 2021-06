Fürth: Hrgota-Interesse aus Rumänien?

Branimir Hrgota steht offenbar auf der Liste von Steaua Bukarest. Der rumänische Sportsender ‚Digisport‘ bringt den rumänischen Vizemeister mit dem Stürmer von Greuther Fürth in Verbindung. Hrgotas Vertrag läuft in wenigen Wochen aus und somit könnte er ablösefrei zu einem neuen Verein wechseln.

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Schwede 16 Tore für die Kleeblätter und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga. Ob ein Wechsel in die rumänische Liga dahingehend finanziell und sportlich einen Fortschritt darstellt, ist zweifelhaft.