Düsseldorf: Nachverhandlungen bei Kownacki & van Brederode

Fortuna Düsseldorf hat die beiden Leihspieler David Kownacki (28) und Myron van Brederode (21) verabschiedet, gleichzeitig aber eine Hintertür offengelassen. Wie der Zweitligist mitteilt, werden die bestehenden Kaufoptionen nicht gezogen, da sie „wirtschaftlich nicht umsetzbar“ sind. Die Fortuna macht jedoch klar, dass bei beiden Spielern die Möglichkeiten eines längeren Verbleibs ausgelotet werden.

Kownacki kehrt damit vorerst zu Stammverein Werder Bremen zurück. Die Kaufoption für den polnischen Angreifer, dem in dieser Saison in 29 Einsätzen 13 Tore und fünf Assists gelangen, lag bei 2,5 Millionen Euro. Für van Brederode hätten die Rheinländer 3,5 Millionen Euro an den AZ Alkmaar überweisen müssen. Der niederländische Flügelspieler etablierte sich in den vergangenen Wochen als Stammkraft, in 24 Spielen erzielte er vier Treffer und bereitete vier weitere vor.