Fortuna: Hennings will bleiben

Rouwen Hennings hat nicht vor, Fortuna Düsseldorf nach dem Abstieg in die zweite Liga den Rücken zu kehren. „Ich beschäftige mich nicht damit, vielleicht woanders hinzugehen. Ich habe im vergangenen Oktober erst meinen Vertrag verlängert, auch wenn es in meinem Alter vielleicht nicht die Laufzeit ist, mit der man vier Jahre lang Ruhe hat“, bekräftigt der 32-jährige Angreifer im ‚kicker‘.

Mit 15 Ligatreffern und vier Pokaltoren spielte der Routinier eine bärenstarke Saison. Bis 2021 steht Hennings unter Vertrag und ist guter Dinge: „So gut wie jetzt bin ich aber seit Jahren nicht in eine Vorbereitung gestartet und vom Verein habe ich nicht gehört, dass nicht mehr mit mir geplant wird. Ich weiß genau, was ich an der Fortuna habe - und umgekehrt ist das auch so.“