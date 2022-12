FIFA verkündet: Klub-WM bald mit 32 Teams

Die FIFA wird den Modus der Klub-WM anpassen. Wie der Fußball-Weltverband am heutigen Freitag verkündete, wird das Turnier ab Juni 2025 mit 32 Mannschaften ausgetragen und alle vier Jahre stattfinden. Weitere Details sollen in Zukunft folgen.

Aktuell nehmen an der Klub-WM nur die sechs Gewinner der kontinentalen Pokalwettbewerbe statt – für Europa tritt also der Gewinner der Champions League an. Die Spiele finden im K.o.-Modus statt, wobei die Vertreter der UEFA und des südamerikanischen Verbands CONMEBOL erst im Halbfinale einsteigen.

