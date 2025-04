Duo scharf auf Yamal | Hummels der „stille WM-Held“

Der Fall der Fälle

Seit Monaten ist klar, dass Lamine Yamal beim FC Barcelona an seinem 18. Geburtstag einen neuen Vertrag bis 2030 unterschreiben soll. Das bekräftigt auch die ‚Mundo Deportivo‘ noch einmal, auch Berater Jorge Mendes hatte in den vergangenen Wochen nie etwas anderes behauptet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und doch machen die ständigen Registrierungsprobleme um Dani Olmo sowie eventuelle Vertuschungen anderen Vereinen Hoffnung, dass Barça am Ende leer ausgeht. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge bereiten sich Manchester City und der FC Liverpool für den Fall der Fälle vor und beobachten die Situation des 17-jährigen Wunderkinds genau. Sollte bei der Verlängerung etwas schiefgehen, stehen zahlungskräftige Klubs aus der Premier League also bereit. Doch wieso sollte bei Barça derzeit schon irgendetwas schiefgehen?

Danke, Legende!

Mats Hummels macht Schluss. Am Saisonende ist auch die Karriere des Innenverteidigers vorbei, der sich mit 36 Jahren vom aktiven Profifußball verabschiedet. Somit ist auch klar, dass das Kapitel AS Rom nach nur einer Saison schon wieder beendet ist. Dennoch dominieren heute in der italienischen Presse ausschließlich Huldigungen an den Weltmeister die Schlagzeilen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ciao Hummels, eine lange Reise geht zu Ende. Danke für alles“, schreibt etwa der ‚Corriere dello Sport‘, die AS Rom verkündet auf Social Media: „Danke, Legende.“. Klar, dass auch einige ehemalige Weggefährten sich zu Wort meldeten. „Die Nationalmannschaft hat Mats viel zu verdanken“, sagt Julian Nagelsmann, Rudi Völler sah in Hummels „eines der prägenden Gesichter in einer sehr erfolgreichen Zeit der Nationalmannschaft und des DFB“. Für den ehemaligen Bundestrainer Jogi Löw war Hummels sogar „der stille Held der WM 2014“. Große Worte für einen großartigen Spieler – für den BVB sogar „einer der größten Spieler unserer Vereinsgeschichte“.