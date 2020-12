VfB: 30-Millionen-Offerte für González?

In knapp einem Monat beginnt der Wintertransfermarkt und die kaufwilligen Klubs bringen sich langsam aber sicher in Stellung. Ein gefragter Mann ist Nicolás González. Der argentinische Stürmer vom VfB Stuttgart hat in den vergangenen Wochen in der Bundesliga und nicht zuletzt auch bei der argentinischen Nationalmannschaft für Aufsehen gesorgt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leistungen, die sich offenbar auch bis nach Russland herumgesprochen haben. Wie die hiesige ‚Sports Daily‘ berichtet, will Zenit St. Petersburg den 22-Jährigen am liebsten schon im Januar an Bord holen. Von einem möglichen Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro ist die Rede.

Pläne mit González

González erholt sich in Stuttgart derzeit von seinem Innenbandanriss. Pellegrino Matarazzo hofft, dass der Angreifer sogar schon am Sonntag gegen Werder Bremen (15:30 Uhr) wieder mitmischen kann. Zudem geht der Coach davon aus, dass er auch in der Rückrunde auf den dribbelstarken Linksfuß zählen kann.

FT-Meinung