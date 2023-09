Leistungsträger bleibt: Leverkusen gelingt Palacios-Verlängerung

Exequiel Palacios und Bayer Leverkusen gehen zusammen in die Zukunft. Wie die Werkself bekanntgibt, hat der argentinische Mittelfeldspieler seinen Vertrag verlängert. Ab sofort ist der 24-Jährige bis 2028 an den Bundesligisten gebunden. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre 2025 ausgelaufen.

„Exequiel Palacios hat sich als ein ungemein wichtiger Spieler unserer Werkself etabliert. Dass er bei der WM in Katar ein vollwertiges Mitglied der argentinischen Weltmeister-Mannschaft war, unterstreicht seine Qualitäten als Teamplayer und auch als Individualist“, freut sich Geschäftsführer Sport Simon Rolfes über Palacios‘ Unterschrift.

Der Argentinier selbst erklärt: „Der Klub hat alles erfüllt, was ich mir von meiner Unterschrift seinerzeit versprochen hatte. Ich fühle mich in Leverkusen sehr, sehr wohl, hier habe ich mich als Spieler immer weiterentwickeln können. Und der große Name von Bayer 04 in meiner Heimat hat mit dafür gesorgt, dass ich immer im Blickfeld der Albiceleste geblieben bin. Mit Argentinien bin ich inzwischen Südamerikameister und Weltmeister geworden. Es ist klar, dass ich jetzt auch in Schwarz und Rot Erfolge feiern will.“

Die Verlängerung mit Palacios lässt sich durchaus als Coup für Bayer bezeichnen. Der Weltmeister ist unter Trainer Xabi Alonso gesetzt und in der bisherigen Form seines Lebens. In der aktuellen Bundesliga-Saison erzielte der Mittelfeldspieler schon zwei Tore und bereitete ebenso viele vor. Auch in der Defensive trägt er mit seiner Laufstärke und bissigen Zweikampfführung zum Erfolg seines Teams bei.