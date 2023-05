Leipzig: Deutet Szoboszlai hier seinen Abschied an?

Gegen Werder Bremen gelang Dominik Szoboszlai tief in der Nachspielzeit der 2:1-Siegtreffer. Es war die Fortsetzung einer deutlichen Leistungssteigerung des Ungarn, der zuvor monatelang sehr wechselhaft und oftmals nicht besonders mannschaftsdienlich agiert hatte.

Seinen fußballerischen Egoismus kann Szoboszlai inzwischen besser zügeln. Das hat man auch in England vernommen. Zuletzt klopfte Newcastle United an, ein Angebot könnte in den kommenden Wochen folgen.

Szoboszlai selbst will sich die Möglichkeit eines England-Wechsels zumindest offenhalten. Ob er denn sicher sagen könne, dass er bleibt, fragte die ‚Bild‘ den Offensivmann: „Das habe ich nicht gesagt.“ Und weiter: „Für drei Spiele bin ich auf jeden Fall noch bei RB Leipzig. Ich möchte gerne in der Champions League spielen und meinen zweiten Pokal holen mit RB Leipzig. Was nach dem Sommer passiert, werden wir sehen.“

Szoboszlai, dazu muss man in die Aussagen nicht sonderlich viel hineininterpretieren, befasst sich mit dem nächsten Schritt. Vertraglich gebunden ist der 22-Jährige noch bis 2026, die Ausstiegsklausel liegt dem Vernehmen nach bei 70 Millionen Euro. So dürfte vieles von den konkreten Zahlen abhängen, die die Interessenten im Sommer vorlegen.