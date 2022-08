Roma: PSG gibt grünes Licht bei Wijnaldum

Der Wechsel von Georginio Wijnaldum zur AS Rom ist offenbar endlich in trockenen Tüchern. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Paris St. Germain den Leihwechsel des niederländischen Mittelfeldspielers endgültig abgenickt. Der Deal wird dem Bericht zufolge in Kürze über die Bühne gehen.

Für den 31-Jährigen endet seine Zeit in der Stadt der Liebe bereits nach einer Saison. Obwohl Wijnaldum in der vergangenen Spielzeit zum Stammpersonal gehörte, kristallisierte sich in letzter Zeit heraus, dass PSG sich vom Box-to-Box-Spieler trennen will.