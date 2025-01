Kontakt aufgenommen: RB denkt an Svensson

RB Leipzig befasst sich mit der Verpflichtung von Daniel Svensson. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Bundesligist erste lose Gespräche über einen Transfer des 22-jährigen Linksverteidigers vom FC Nordsjaelland geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allzu heiß soll das Thema aber noch nicht sein, das laut ‚Sky‘ auch erst im Sommer konkret werden könnte – sofern RB nicht doch schon in den verbleibenden Januar-Tagen Ernst macht. Als potenzielle Ablöse stellt der Bezahlsender eine Summe zwischen sechs und sieben Millionen Euro in den Raum. Auch Leeds United soll an Svensson dran sein.

Der gebürtige Stockholmer ist beim dänischen Erstligisten Nordsjaelland gesetzt. Für die schwedische Nationalmannschaft debütierte er im Oktober 2024, wartet seitdem aber auf einen zweiten Auftritt.