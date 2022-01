Wolfsburg: Schmadtke äußert sich zu Wintertransfers

Wolfsburgs Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke hat sich zu etwaigen Wintertransfers geäußert. Angesprochen auf die Ausfälle von Lukas Nmecha (23), Paulo Otávio (27) und Xaver Schlager (24) und die Möglichkeit von Zugängen sagte der 57-Jährige im ‚Sportbuzzer‘-Interview: „Wir schauen uns immer um. Die Frage ist nur: Was ist realisierbar und wirtschaftlich sinnvoll? Wir sind nicht in der Situation, dass wir mit der Brechstange an den Kader ran müssten.“ In Bezug auf Augsburgs Rekordtransfer Ricardo Pepi (18), mit dem sich die Wölfe bereits einig waren, sagte Schmadtke, dass man nicht bereit sei, „alle Forderungen zu erfüllen.“

Der gebürtige Düsseldorfer nahm auch Stellung zu der gemutmaßten Transfer-Obergrenze von 15 Millionen Euro: „Das ist kein festgeschriebener Grenzwert, aber schon eine Marke, die eine gewisse Rolle spielt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir bis zu bestimmten Summen mitgehen können und wollen – und wir dann in einen Bereich kommen, den wir uns nicht leisten können.“ Man könne vielleicht auch mal darüber hinaus, wolle aber „die Dinge nicht ausreizen.“