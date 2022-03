Mainz 05: Svensson darf für immer bleiben

Martin Schmidt würde Bo Svensson gerne einen Rentenvertrag vorlegen. „Wenn er uns fragt: ‚Darf ich für immer bleiben?‘, dann bringen wir das zu Papier und unterschreiben das“, stellt der Sportdirektor von Mainz 05 gegenüber der ‚Sport Bild‘ klar, „und wenn man wie Streich (Freiburg-Trainer, Anm. d. Red.) so lange da sein kann, dass man erst Spieler aus der Jugend hochbringt und sie dann in den Ruhestand verabschieden kann, ist das herausragend. So eine Konstellation wünschen wir uns mit Bo auch. Seine Identifikation mit dem Klub ist ein Glücksfall für uns.“

Und Schmidt ist sich sicher, dass auch Svensson noch lange am Bruchweg bleiben will: „Bo hat noch zweieinhalb Jahre Vertrag und ist da sehr bodenständig. Wir wissen, was wir aneinander haben, da ist viel Vertrauen, und es besteht kein Gesprächsbedarf. Bo ist bei uns glücklich.“