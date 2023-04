Ceballos lehnt Angebot von Atlético ab

Dani Ceballos hat sich erneut gegen einen Transfer zum Stadtrivalen Atlético Madrid entschieden. Der 26-jährige Rechtsfuß, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, erteilte Diego Simeone laut ‚The Athletic‘ nach 2021 eine weitere Absage. Damals zog der spanische Nationalspieler eine Leihe zum FC Arsenal vor.

Dem Fachmagazin zufolge glaubt Ceballos weiter an eine Vertragsverlängerung bei den Madrilenen. In der laufenden Saison kann er deutlich mehr Spielzeit vorweisen als noch im Jahr zuvor. Mit insgesamt 1174 Minuten in 32 Einsätzen findet der Achter immer häufiger seinen Platz in der Startelf von Carlo Ancelotti.

