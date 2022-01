BVB verpflichtet Mane

Sampdoria Genua muss seinen wohl größten Rohdiamanten ziehen lassen. Innenverteidiger Filippo Calixte Mane wechselt zu Borussia Dortmund. Über die Vertragslänge macht der BVB keine Angaben.

In Dortmund soll Mane in Ruhe an die Profimannschaft herangeführt werden. Der 16-Jährige ist zunächst für die U19 eingeplant. Auch bei Sampdoria lief der 1,88 Meter große Abwehrspieler bislang in der A-Jugend auf. Neunmal trug er zudem das Trikot der italienischen U17-Nationalmannschaft.

„Wir sind glücklich, dass wir mit Filippo Mane ein weiteres Talent langfristig an uns binden konnten. Ein richtig guter Junge, der sich dafür entschieden hat, den nächsten Schritt bei Borussia Dortmund gehen zu wollen und im Jugendbereich ausgebildet zu werden“, sagt Nachwuchs-Direktor Lars Ricken.