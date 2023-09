Mainz-Zugang: Guilavogui „eine große Persönlichkeit“

Martin Schmidt hat die Verpflichtung von Josuha Guilavogui erläutert. Der Sportdirektor von Mainz 05 sagt in einer Klubmitteilung: „Josuha Guilavogui hat in den letzten Jahren nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon gezeigt, was für eine große Persönlichkeit er ist. Er ist dazu ein offener und herzlicher Mensch, der sicher in unserer Kabine und in Mainz schnell ankommen wird.“

Und noch wichtiger: Guilavogui soll dem Tabellenletzten der Bundesliga auch sportlich weiterhelfen. Schmidt: „Josuha ist gelernter Innenverteidiger, mit seiner Verpflichtung konnten wir auf die Verletzung von Andreas Hanche-Olsen reagieren.“ Zudem kann Guilavogui auch auf der Sechs auflaufen. Der 33-Jährige kommt ablösefrei, zuletzt war der jahrelange Wolfsburger vereinslos.