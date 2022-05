Real im CL-Finale | Top-Noten für die Joker

Vor heimischer Kulisse übernahm Real von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand, war griffig in den Zweikämpfen, spielte schnörkellos nach vorne und kam gleich zu Beginn zu Abschlüssen durch Karim Benzema (5., 12.) und Vinícius Jr. (18.), ohne Ederson im Tor von City aber ernsthaft zu fordern. Die beste Chance des ersten Durchgangs hatten dann die ungewohnt zaghaften Gäste, als Bernardo Silva an Thibaut Courtois scheiterte (20.). Gabriel Jesus‘ Versuch ging nur knapp daneben (23.).

Unter der Anzeige geht's weiter

Gleich nach Wiederanpfiff hatte Real dann seine bis dato beste Chance, als Vinícius Jr. unbedrängt am langen Pfosten vergab. In der Folge flachte das Spiel dann etwas ab, bis Mahrez aus dem Nichts die Führung gelang (73.). In der Folge wechselte Carlo Ancelotti sofort offensiv, seinem Team fehlte dadurch aber Statik und Zugriff und so konnte City die Partie besser kontrollieren als zuvor. Weitere Topchancen, etwa durch Jack Grealish (87.), waren die Folge.

Doch geschlagen waren die Blancos nicht, denn das Bernabeu sollte denkwürdige Minuten erleben. Der eingewechselte Rodrygo traf erst zum Ausgleich (90.), um nur eine Zeigerumdrehung später zum 2:1 einzuköpfen – Verlängerung.

Den Mute der Verzweiflung konservierte Real und spielte gleich weiter voll nach vorne. Benzema sorgte vom Punkt für das 3:1 und Citys ersten Rückstand in diesem Halbfinale. Natürlich warfen nun wiederum die Engländer alles nach vorne und kamen durch Fernandinho zu ihrer besten Chance (105.+2) der Verlängerung. In den Schlussminuten fiel City dann nicht mehr viel ein, ehe im Bernabeu alle Dämme brachen.

Real trifft im Finale der Champions League am 28. Mai (21 Uhr) in Paris auf den FC Liverpool.

Torfolge

0:1 Mahrez (73.): Nach einigen Wechseln herrscht Unordnung auf dem Feld, sodass Bernardo mit viel Anlauf auf die Madrider Viererkette zumarschieren kann. Der Portugiese sieht den auf rechts völlig freistehenden Mahrez, der mit seinem starken linken Fuß direkt und trocken ins kurze Eck verwandelt.

1:1 Rodrygo (90.): Camavingas Diagonalball findet Benzema, der den Ball sofort vors Tor bringt. Dort läuft Rodrygo ein und spitzelt den Ball an Ederson vorbei zum 1:1.

2:1 Rodrygo (90.+1): Wahnsinn! Real macht sofort weiter und schnürt City am eigenen Strafraum ein. Carvajal bringt den Ball von rechts in den Strafraum, Asensio verlängert auf Rodrygo und der wiederum bringt das Spielgerät per Kopf im Tor unter.

3:1 Benzema (95., Elfmeter): Bei einem Pass in den Strafraum ist Benzema zuerst am Ball und wird klar vom grätschenden Días von den Beinen geholt. Der Gefoulte tritt selbst an und verwandelt flach rechts unten. Ederson springt in die andere Ecke.

Die Noten für Real Madrid

Eingewechselt:

68‘ Rodrygo (1) für Kroos

75‘ Asensio (2) für Casemiro

75‘ Camavinga (1,5) für Modric

104‘ Ceballos für Benzema

115‘ Vázquez für Vinícius Jr.

115‘ Vallejo für Militão

Die Noten für Manchester City

Eingewechselt:

72‘ Zinchenko (4) für Walker

72‘ Gündogan (3) für De Bruyne

78‘ Grealish (4) für Jesus

85‘ Fernandinho (4) für Mahrez

99‘ Sterling für Rodri