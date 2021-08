Bayern schlägt Dortmund im Supercup | Topnote für Lewandowski

Von Beginn an war klar, welchen Stellenwert das Prestigeduell im Supercup bei beiden Teams genießt. In einer temporeichen Partie wurde der FC Bayern in der Anfangsphase gleich mehrmals von Felix Passlack zu Großchancen eingeladen, spielte die Angriffe dann aber nicht souverän aus. Erstmals gefährlich vor das Tor kam so Borussia Dortmund in Person von Marco Reus, der aus kurzer Distanz durch eine Weltklasse-Parade von Manuel Neuer gestoppt wurde (20.).

Es dauerte bis zur 35. Minute, bis die Münchner ihrerseits zu einer hundertprozentigen Möglichkeit kamen. Nach einer Freistoß-Variante schafften es aber weder Thomas Müller noch Robert Lewandowski, den Ball über die Linie zu drücken. Besser machte es der Pole kurz vor dem Halbzeitpfiff, als er eine Flanke von Serge Gnabry per Kopf zum 1:0 aus Sicht der Gäste verwertete.

Auch nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter und es dauerte nicht lange, bis es zum nächsten Mal im Kasten des BVB klingelte. Diesmal war Müller der Torschütze, nachdem die Bayern erneut die Probleme der rechten Defensivseite der Dortmunder ausnutzen konnten (49.).

Traumtor Reus, Patzer Akanji

Die Schwarz-Gelben gaben sich aber nicht auf und konnten durch ein Traumtor von Reus verkürzen (64.). Der Treffer schien das Team von Marco Rose zu beflügeln. Dortmund drückte, doch genau in dieser Drangphase leistete sich Manuel Akanji einen folgenschweren Patzer. Lewandowski bedankte sich brav mit dem 1:3 – die Entscheidung (74.).

Für die Münchner war es ein unterm Strich verdienter Sieg. Freuen werden sich die Bayern nicht nur über den Titelgewinn, sondern auch über eine im Vergleich zum 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach deutlich verbesserte Defensivleistung. Der Dortmunder Top-Neuzugang Donyell Malen konnte nach seiner Einwechslung kaum Akzente setzen.

Torfolge

0:1 Lewandowski (41.): Goretzka steckt auf der rechten Außenbahn auf Gnabry durch, der sich gegen Passlack durchsetzt und in den Strafraum flankt. Dort kommt Lewandowski aus dem Rückraum angerauscht. Der wuchtige Kopfball des Stürmers lässt Kobel keine Chance.

0:2 Müller (49.): Ein einfacher Doppelpass reicht und der FC Bayern bricht erneut über die rechte Defensivseite des BVB durch. Davies zieht mit Tempo Richtung Grundlinie und legt flach in die Mitte ab. Dort touchiert Lewandowksi mit der Hacke den Ball, der so zu Müller prallt. Aus nächster Distanz hat dieser keine Mühe, auf 2:0 aus Sicht der Bayern zu erhöhen.

1:2 Reus (64.): Der Anschlusstreffer des BVB und das schönste Tor des Abends. Ein langer Diagonalball von Akanji findet Passlack auf dem rechten Flügel. Der bisher unglücklich agierende Rechtsverteidiger legt per Kopf auf Bellingham ab, der schnell auf Reus weiterleitet. Der BVB-Kapitän fackelt nicht lange und zirkelt den Ball perfekt in den Winkel.

1:3 Lewandowski (74.): Ein grober Fehler von Akanji sorgt für die Entscheidung. Der Innenverteidiger lässt sich im Spielaufbau zu viel Zeit und spielt einen folgenschweren Pass, der von Musiala geblockt und zur perfekten Vorlage für Lewandowski wird. Der Bayern-Stürmer bleibt ruhig und überwindet Kobel.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt

58‘ Malen (4,5) für Moukoko

78‘ Pasalic für Reyna

84‘ Reinier für Passlack

84‘ Wolf für Bellingham

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt

49‘ Sané (4,5) für Coman

73‘ Musiala für Müller

73‘ Tolisso für Gnabry

88‘ Choupo-Moting für Lewandowski

88‘ Sarr für Stanisic