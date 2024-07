Einigung in Sicht: PSG will Sancho

Jadon Sancho könnte der Nachfolger von Kylian Mbappé bei Paris St. Germain werden. Nach FT-Informationen befindet sich der französische Meister in Vertragsverhandlungen mit dem Offensivspieler. Die Parteien liegen nicht mehr weit auseinander, eine Einigung ist in Sicht.

Laut Quellen aus dem Pariser Klubumfeld ist Sancho von der Aussicht, für PSG zu spielen, begeistert. Eine Einigung zwischen PSG und Manchester United steht aber noch aus. Bislang konzentrierten sich die Pariser Verantwortlichen auf Gespräche mit der Spielerseite.

Gut möglich, dass United und PSG die Personalie Manuel Ugarte in irgendeiner Form in einen potenziellen Sancho-Deal miteinbeziehen werden. Denn die Red Devils zeigen ihrerseits Interesse am uruguayischen Abräumer, der noch bis 2028 in Frankreichs Hauptstadt unter Vertrag steht.

Sancho ist derweil noch bis 2026 an ManUnited gebunden. Dort trainiert er unter Erik ten Hag, mit dem er sich im vergangenen Jahr überworfen hatte. Mittlerweile hat der Niederländer den Offensivspieler aber wieder rehabilitiert. Sancho trainiert wieder mit. Ob er auch bleiben wird, ist eine andere Frage.