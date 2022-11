Boyle raus: Australien nominiert Tilio nach

Auch vor der australischen Nationalmannschaft macht das Verletzungspech keinen Halt. Wie die Socceroos mitteilen, musste Martin Boyle vom Hibernian FC aus dem WM-Quartier abreisen. Der 29-Jährige zog sich eine Knieverletzung zu und fällt bis auf weiteres aus.

Für ihn rückt Marco Tilio nach. Der 21-jährige Flügelspieler von Melbourne City wurde von Trainer Graham Arnold für das Turnier in Katar als Ersatz für Boyle ausgewählt.

Martin Boyle will not participate in this year’s #FIFAWorldCup Qatar 2022™ tournament after he succumbed to a knee injury.



As a result, Melbourne City FC winger Marco Tilio will come into the squad.#Socceroos #GiveIt100 https://t.co/t5eatzaNe5