Trotz Saudi-Angeboten: Alisson schwört Liverpool die Treue

Alisson Becker hat sich trotz zahlreicher attraktiver Angebote – zumindest vorerst – zum FC Liverpool bekannt. Gegenüber der ‚Times‘ hat der 31-Jährige das Interesse aus Saudi-Arabien bestätigt, sich jedoch für einen Verbleib bei den Reds ausgesprochen: „Ja, sie hatten Interesse. Ich möchte aber hier meinen Vertrag erfüllen oder einen neuen abschließen. Ich bin wirklich glücklich hier. Meine Familie ist glücklich.“ Einen Saudi-Wechsel zu einem späteren Zeitpunkt schließt der Top-Torhüter jedoch nicht aus: „Letzten Endes spielt man Fußball aus Liebe, es ist das, was man gerne macht, aber es ist unser Beruf und wir wollen die Jahre, die wir haben, nutzen, um das Beste daraus zu machen. Ich glaube, ich persönlich bin dafür offen, aber jetzt nicht. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt.“

Trotz seines bis 2027 laufenden Vertrags hat Liverpool in diesem Sommer Gespräche mit Giorgi Mamardashvili (23/FC Valencia) aufgenommen. Alisson zeigt dafür Verständnis: „Der Verein muss sich auf die Zukunft vorbereiten. Wir werden hier nicht ewig bleiben, ich werde alt! Nein, als Torwart bin ich noch jung, ich habe viel Energie und ich habe diesem Verein noch viel zu geben. Sie werden sich auch auf anderen Positionen nach Neuzugängen umschauen. Wir haben so viele wichtige Spieler, deren Verträge auslaufen, und der Verein muss sich für die Zukunft organisieren.“ Alisson spielt seit 2018 beim Merseyside-Klub. In 264 Spielen kommt der Brasilianer auf 115 weiße Westen.