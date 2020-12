Real Madrid: Zidane zieht den Kopf aus der Schlinge

Zinedine Zidane war mächtig stolz auf seine Mannschaft nach dem glanzvollen und hochverdienten 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach und dem damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Und das als Gruppenerster wohlgemerkt.

„Es ist eine große Genugtuung. Das war unser Ziel: Gruppensieger zu werden. Wir hatten einige Schwierigkeiten, aber ich denke, dass wir heute ein großartiges Spiel gemacht haben von der ersten bis zur letzten Minute. Das war das beste Spiel der Saison. Wir haben von Anfang bis Ende ein gutes Spiel gemacht“, so die Worte von Zizou nach dem überlebenswichtigen Erfolg.

Den Kopf vorerst aus der Schlinge gezogen hat damit auch der Übungsleiter selbst. Denn auch wenn das Vertrauen in den Franzosen groß ist in Madrid, ein Ausscheiden in der Vorrunde der Königsklasse hätte Zidane womöglich den Job gekostet. Zu groß ist der Erfolgsdruck beim spanischen Rekordmeister.

Teamgeist intakt

Dass Zidane die Mannschaft noch erreicht und im entscheidenden Moment motivieren kann, bewies er jedoch am gestrigen Abend. Zu keinem Zeitpunkt ließ Real den Gladbachern Luft zum Atmen. Mit etwas mehr Präzision im Abschluss hätte der Sieg noch weitaus höher ausfallen können. Auch Torjäger Karim Benzema sprang seinem Trainer nach dem Spiel zur Seite und erklärte: „Wir sind alle eine Familie. Wir ziehen an einem Strang und sind hier, um zu gewinnen und weiterzumachen. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Dass Real diesen bis auf weiteres mit Zidane weitergehen wird, steht nach dem gestrigen Auftritt außer Frage. Eine Glanzleistung zum richtigen Zeitpunkt kann viele Probleme kaschieren. Man darf gespannt sein, wie lange der königliche Frieden hält.