Ajax: Tadic vor Vertragsauflösung

Dusan Tadic bricht seine Zelte bei Ajax Amsterdam offenbar frühzeitig ab. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, hat der Offensivspieler mit Klubverantwortlichen am gestrigen Donnerstag über eine frühzeitige Vertragsauflösung gesprochen. Es werde erwartet, dass die Trennung in Kürze unter Dach und Fach gebracht wird.

Tadic besitzt in den Niederlanden eigentlich noch bis zum kommenden Sommer einen Kontrakt. Seit fünf Jahren läuft der 34-jährige Serbe bereits für Ajax auf und sammelte in dieser Zeit zahlreiche Torbeteiligungen: In insgesamt 241 Spielen erzielte der Linksfuß für den Hauptstadtklub 105 Tore und legte 112 weitere auf. Nun sucht sich Tadic einen neuen Arbeitgeber.

