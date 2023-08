Baku hinterlegt Wechselwunsch

Ridle Baku will den VfL Wolfsburg offenbar noch vor Transferschluss am Freitag verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 25-Jährige am heutigen Mittwoch Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer aufgesucht, um seinen Wechselwunsch zu hinterlegen.

Laut dem Boulevardblatt ist der Rechtsverteidiger bei den Wölfen nicht mehr glücklich. Neben dem FC Turin soll Baku auch bei Benfica Lissabon auf dem Zettel stehen. Im Gespräch sei eine Leihe mit Kaufoption. Baku steht in der Autostadt noch bis 2025 unter Vertrag.