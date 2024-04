Schnappt sich Milan Fofana?

Der AC Mailand visiert eine mögliche Verstärkung für das defensive Mittelfeld an. Laut der ‚Gazetta dello Sport‘ haben die Rossoneri Youssouf Fofana von der AS Monaco auf ihrer Einkaufsliste für den Sommer. Das Preisschild des Franzosen, dessen Vertrag 2025 ausläuft, liegt dem Vernehmen nach bei rund 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Im vergangenen Transfersommer bot Nottingham Forrest noch 35 Millionen Euro für Fofana, doch der Deal platze. Demzufolge ist der anstehende Transfersommer die letzte Chance für den Ligue 1-Klub, mit dem Franzosen Geld zu machen. Fofana selbst schwärmte nach dem Auswärtssieg am Samstagabend gegen Metz von den Mailändern: „Jeder kennt Mailand und seine Erfolge. Es ist ein großer Verein.“ Aktuell konzentriere er sich noch auf das Ziel, mit der AS Monaco die Champions League zu erreichen.