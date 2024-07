Barças Wunschspieler: PSG bietet doppelt so viel

Paris St. Germain schickt sich an, den FC Barcelona im Poker um Nico Williams (22) auszustechen. Wie die katalanische ‚Sport‘ vermeldet, stellt PSG dem spanischen EM-Shootingstar ein doppelt so hohes Gehalt wie Barça in Aussicht.

In puncto Ablöse gelten für beide Interessenten dieselben Voraussetzungen: 60 Millionen Euro beträgt die in Williams Vertrag verankerte Ausstiegsklausel, von der Athletic Bilbao auch nicht abrücken wird.

Ob PSG nun den Zuschlag erhält, ist aber noch völlig offen. Zuletzt schien Williams noch klar zu einem Wechsel nach Barcelona zu tendieren, sogar von einer grundsätzlichen Einigung war in spanischen Medien die Rede. Können die finanzstarken Franzosen noch dazwischengrätschen?