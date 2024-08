Liverpool-Juwel Bajcetic vor Leih-Abschied

Stefan Bajcetic wird den FC Liverpool offenbar noch verlassen. Wie Fabrizio Romano berichtet, befindet sich RB Salzburg in aussichtsreichen Gesprächen über eine Leihe des Mittelfeld-Talents. Die Verhandlungen sollen sich in den finalen Zügen befinden.

Bajcetic machte sich in der Rückrunde der Saison 2022/23 einen Namen, als er in mehreren Spielen für die Reds in der Startelf stand. Aufgrund diverser Verletzungen verpasste der 19-Jährige seitdem aber fast eineinhalb Saisons. Nun soll er in Salzburg zurück in die Spur finden.