Vater & Berater: Wirtz noch ein Jahr bei Bayer

Hans-Joachim Wirtz hat noch einmal bekräftigt, dass sein Sohn Florian aller Voraussicht nach auch kommende Saison für Bayer Leverkusen auf Torejagd gehen wird. ‚Sky‘ zitiert den Vater und Berater des deutschen Nationalspielers wie folgt: „Momentan ist alles darauf ausgerichtet, dass Florian auch in der kommenden Saison in Leverkusen spielt.“

Bereits in den vergangenen Wochen gab es Äußerungen in dieselbe Richtung. Der 20-Jährige steht noch bis 2027 bei Bayer in Lohn und Brot. Immer wieder kommen Berichte über das Interesse anderer Vereine aus der europäischen Spitze auf. Wirtz wurde zuletzt unter anderem mit dem FC Bayern und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.