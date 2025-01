Rekordablöse: Freiburg verkündet Beste-Deal

Jan-Niklas Beste kehrt in die Bundesliga zurück. Der SC Freiburg gibt die Verpflichtung des Linksfußes offiziell bekannt. An den Sport-Club aus dem Breisgau bindet sich der 26-Jährige langfristig.

„Es entstehen Konstellationen, da sollte man nicht zögern, sie umzusetzen. Die Chance, Niklas in unseren Kreis zu holen, war so eine Möglichkeit“, sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach, „Niklas ist ein sehr variabel einsetzbarer Spieler und kennt die Bundesliga. Sportlich hat er vieles schon nachgewiesen – jetzt gilt es, ihn in unsere Abläufe zu integrieren. Diese Arbeit beginnt sofort und darauf freuen wir uns ungemein.“

Beste selbst erklärt: „Ich habe sehr große Lust auf die Bundesliga und in den Gesprächen mit dem Sport-Club hat die Chemie gestimmt. Das Europa-Park Stadion habe ich aus meinem letzten Auftritt hier in Freiburg als sehr stimmungsvoll in Erinnerung und freue mich darauf, diese Atmosphäre im SC-Trikot zu erleben. Es liegt in meinem Naturell, mich immer voll reinzuhauen – das möchte ich vom ersten Tag an auch beim Sport-Club einbringen.“

Mit Benfica Lissabon wurde sich auf eine Ablöse von rund zehn Millionen Euro verständigt. Damit avanciert Beste gemeinsam mit Baptiste Santamaria (29) zum Freiburger Rekordeinkauf – die gleiche Summe hatte man 2020 für den französischen Sechser auf den Tisch gelegt. Gleichzeitig setzt sich der Bundesligist gegen einige Ligarivalen durch, unter anderem RB Leipzig, der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach wurden ebenfalls mit dem früheren deutschen U-Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Im vergangenen Jahr war Beste für acht Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim nach Portugal gewechselt. Dort wurde der Standardspezialist aber nicht glücklich, spätestens nach dem Aus von Chefcoach Roger Schmidt verdichteten sich die Zeichen, dass Beste seine Zelte in Lissabon frühzeitig wieder abbrechen wollte.