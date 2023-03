Aydin schwört Schalke die Treue

Mehmet Aydin möchte auch in Zukunft für Schalke 04 spielen. Gegenüber der ‚Funke Mediengruppe‘ erklärt der 21-jährige Rechtsverteidiger: „Ich fühle mich bei Schalke sehr wohl und möchte hierbleiben.“ Aydin, dessen Vertrag bis 2025 datiert ist, kommt aus der Schalker Jugend und spielt seit seinem zwölften Lebensjahr für die Knappen.

Seine Zukunft in der Nationalmannschaft sieht der 19-fache Bundesligaspieler derweil in der Türkei. Insgesamt spielte er zuvor viermal für deutsche U-Nationalmannschaften. „Für Deutschland zu spielen, war immer eine sehr große Ehre für mich. Jetzt steht meine Entscheidung fest, dass ich in Zukunft für die türkische Nationalmannschaft auflaufen möchte“, so Aydin, der zuletzt zweimal das Angebot von Türkei-Trainer Stefan Kuntz ablehnen musste. Denn dem Bericht zufolge fehlte dem Rechtsfuß bislang noch sein türkischer Pass.

