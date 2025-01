Alidou: Frankfurt hält sich Optionen offen

Faride Alidou könnte in der Zukunft wieder für Eintracht Frankfurt auflaufen. ‚Sky‘ und ‚fussball.news‘ berichten davon, dass sich die SGE eine Rückkaufoption für den 23-Jährigen gesichert hat. Der Flügelspieler war gestern zum 1. FC Kaiserslautern gewechselt, als Sockelablöse fließen 1,5 Millionen Euro, hinzu kommen mögliche Boni.

Die Höhe der Rückkaufoption ist nicht bekannt, dennoch ist klar, dass die Verantwortlichen der Eintracht die Hoffnung beim hoch veranlagten Linkaußen noch nicht aufgegeben haben. In der vergangenen Saison ließ er in der Bundesliga beim 1. FC Köln sein Können immer wieder aufblitzen, konnte den Abstieg aber auch nicht verhindern. Nun wagt er auch selbst einen Neustart in der 2. Bundesliga.