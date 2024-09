DFB: Verliert Nagelsmann seinen Co Wagner bis zur WM?

Sandro Wagner ist beim DFB viel mehr als nur der Feel-Good-Coach, der immer für einen Spruch oder Scherz zu haben ist. Der Assistenztrainer fungiert unter Julian Nagelsmann als Kommunikator, leitet die Übungen an und coacht voll mit. Auch bei der Gegner- und Taktikvorbereitung will der Cheftrainer seinen ersten Offizier nicht missen.

Eine Wertschätzung, die Wagner zurückzahlt. Nach der EM hatte die TSG Hoffenheim die Fühler nach dem früheren Stürmer ausgestreckt, wucherte sogar mit weitreichenden Transferkompetenzen. Der 36-Jährige lehnte aber ab, die Aussicht auf die WM in Nordamerika 2026 war zu verlockend.

Dies könnte jedoch nur eine Momentaufnahme gewesen sein. Laut ‚Sky‘ fühlt sich Wagner zwar nach wie vor pudelwohl im Kreise der Nationalmannschaft, sollte aber das eine interessante Angebot kommen, ist „ein Abgang vor der WM 2026 nicht auszuschließen“.

Hospitation unter De Zerbi

Was genau den selbstbewussten und ehrgeizigen Inhaber der UEFA-A-Lizenz reizen würde, bleibt im Verborgenen. Wie der Bezahlsender aber weiter berichtet, war die Offerte aus Hoffenheim nicht die einzige, die abgelehnt wurde. So lagen dem gebürtigen Münchner gleich mehrere Angebote vor, sowohl aus Deutschland als auch aus dem Ausland. Am Ende blieb es aber bei einer Hospitation unter dem damaligen Shootingstar-Trainer Roberto De Zerbi bei Brighton & Hove Albion.