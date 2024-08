Lieber DFB: Wagner lehnt Bundesliga-Job ab

Sandro Wagner hat sich zu seinem Co-Trainer-Job beim DFB-Team bekannt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, stand der Name des ehemaligen Bundesliga-Stürmers ganz oben auf der Liste neuer Trainer für die TSG Hoffenheim. Der Job bei seinem Ex-Klub wurde Wagner sogar mit Transfer-Kompetenzen schmackhaft gemacht.

Doch der 36-Jährige sagte letztlich ab, da er lieber den Weg mit der deutschen Nationalmannschaft in Richtung WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gehen will. Dort könnte er dann auch auf den aktuellen TSG-Trainer treffen: Pellegrino Matarazzo ist ein heißer Kandidat auf den vakanten Trainerposten beim US-Team und würde den Job gerne antreten.

In Hoffenheim herrscht daher noch mehr Chaos als ohnehin schon. Die Manager Alexander Rosen und Pirmin Schwegler sind weg, Matarazzo ist nicht nur wechselwillig sondern knapp drei Wochen vor dem Bundesliga-Start auch intern angezählt. Weitere Kandidaten auf seine Nachfolge sind Martín Demichelis (zuletzt River Plate) und Christian Eichner (Karlsruher SC).