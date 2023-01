Bayer verhandelt Azmoun-Transfer

„Ich habe einen Vertrag (bis 2027, Anm. d. Red.) in Leverkusen, möchte mit der Mannschaft erfolgreich sein und zu einem wichtigen Spieler werden“, wurde Sardar Azmoun erst am Montag in seiner iranischen Heimat zitiert. Am Deadline Day wird sich zeigen, wie viel diese Wort wert waren.

Denn wie Fabrizio Romano berichtet, verhandelt Bayer Leverkusen aktuell den Verkauf des 28-jährigen Stürmers. Der französische Erstligist Olympique Marseille will Azmoun verpflichten.

Die ‚L’Équipe‘ bringt eine Ablöse unter zehn Millionen Euro ins Spiel. Bayer zahlte vor einem Jahr 2,5 Millionen für Azmoun an Zenit St. Petersburg. Damals befand er sich allerdings auch in seinen letzten Vertragsmonaten.