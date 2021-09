Gladbachs Skraback unterschreibt Profivertrag

Borussia Mönchengladbach stattet Luiz Skraback mit einem Profivertrag aus. Der 19-jährige Flügelspieler unterschreibt bis 2024 bei den Fohlen. „Luiz ist in der U23 sehr schnell zu einer festen Größe geworden. Zudem hat er sich zuletzt schon bei den Profis zeigen dürfen und seine Sache dort sehr gut gemacht“, lobt Nachwuchsdirektor Roland Virkus.

Skraback entwickelte sich in der laufenden Spielzeit zur Stammkraft in Gladbachs U23. In allen acht Saisonspielen stand der Rechtsfuß auf dem Platz. Auf sein Bundesliga-Debüt wartet das junge Talent bislang noch.