Inter bindet Barella langfristig

Nicolò Barella soll bei Inter Mailand auch in Zukunft das Gesicht des Mittelfelds sein. Der 24-Jährige wird vom amtierenden italienischen Meister mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Bis 2026 ist der Nationalspieler nun an die Nerazzurri gebunden, das ursprüngliche Arbeitspapier war noch bis 2024 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit 2019 läuft Barella im Giuseppe-Meazza-Stadion auf. Der damals 22-Jährige zählte zum Zeitpunkt des Wechsels auf seiner Position zu den größten Talenten des Landes und wurde erst für eine Gebühr von zwölf Millionen Euro ausgeliehen und anschließend für weitere 32,5 Millionen Euro festverpflichtet.

Das große Versprechen konnte Barella einlösen. Der mittlerweile 33-fache italienische Nationalspieler sammelte in insgesamt 102 Pflichtspielen 35 Torbeteiligungen für Inter. In der laufenden Saison glänzt der Mittelfeldstratege mit sieben Scorerpunkten in elf Ligaspielen.