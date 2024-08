Bayerns Vidovic vor Bundesliga-Wechsel

Für Gabriel Vidovic steht offenbar der nächste Schritt in seiner noch jungen Profikarriere auf der Agenda. Nachdem der 20-jährige Offensivspieler in der vergangenen Saison per Leihe für Dinamo Zagreb auflief, steht nun das nächste Leihgeschäft ins Haus.

Laut ‚Sky‘ befindet sich Vidovic bereits auf dem Weg nach Rheinland-Pfalz, um seinen Medizincheck für einen Wechsel zum 1. FSV Mainz 05 zu absolvieren. Zwischen den Vereinen wurde dem Bericht zufolge ein Leihgeschäft mit Kaufoption vereinbart. Mainz könnte bei einer erfolgreichen Leihe demnach eine Festverpflichtung umsetzen.

In München kam Vidovic bei den Profis kaum zum Zug. Lediglich vier Kurzeinsätze in Liga eins stehen für den 16-maligen U21-Nationalspieler von Kroatien zu Buche. Aufgrund der großen Konkurrenz im Bayern-Kader geht Vidovic nun den Weg über Mainz, um sich in der Bundesliga zu etablieren.

Update (09:20 Uhr): ‚Sky‘ liefert weitere Details. Die Kaufoption liegt bei fünf Millionen Euro. Zudem hat Vidovic seinen Vertrag bei Bayern vor der Leihe bis 2026 verlängert.