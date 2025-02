Sieben Jahre Bundesliga: Bruma vor Karriereende

Der ehemalige Bundesligaspieler Jeffrey Bruma steht vor dem Karriereende. Der Innenverteidiger, der in seiner Laufbahn auf 97 Bundesligapartien kommt, ist seit Sommer ohne Verein und hat auch im Winter kein passendes Angebot bekommen. Gegenüber ‚Voetbal International‘ kündigt er jetzt an: „Ich bin nicht unbedingt enttäuscht darüber. Ich habe meinen Frieden geschlossen und werde wahrscheinlich aufhören.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In seiner Karriere spielte der 33-Jährige bereits für den Hamburger SV, Schalke 04, den VfL Wolfsburg und den FSV Mainz 05, auch abseits der Bundesliga kam Bruma ordentlich herum. Nach seinem Abgang von den Wölfen im Sommer 2021 spielte er noch zwei Jahre in der Türkei, ehe es wieder zurück in die Niederlande ging. „Ich habe so viele tolle Jahre gehabt. Ich habe mir sowieso alle meine Träume erfüllt.“