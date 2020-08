Funkt Milan bei Tonali dazwischen?

Der Transfer von Sandro Tonali zu Inter Mailand gerät womöglich noch einmal ins Wanken. Wie Branchenkenner Gianluca di Marzio meldet, ist das Mittelfeld-Juwel von Brescia Calcio genauso ein Ziel von Inters Stadtrivalen AC Mailand. Kontakte mit Brescia habe Milan bereits geknüpft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klarer Favorit bleiben aber die Nerazzurri, die dem Vernehmen nach schon Einigkeit mit Tonali erzielt haben. Zunächst solle Tonali per Leihe in die Modestadt wechseln, um anschließend für 35 Millionen Euro festverpflichtet werden zu können. Die Rossoneri peilen laut Di Marzio ein ähnliches Modell an.