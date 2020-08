Einigung im Tonali-Poker

Inter Mailand ist in den Bemühungen um Brescia Calcio-Mittelfeldspieler Sandro Tonali entscheidend vorangekommen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, sind sich die Nerazzurri mit dem Serie A-Absteiger bezüglich einer Ablöse für das 20-jährige Ausnahmetalent einig geworden. So soll Tonali zunächst ein Jahr ausgeliehen werden, ehe im Anschluss eine Kaufverpflichtung in Höhe von 35 Millionen Euro greift.

Dem Bericht zufolge werden zur Stunde noch die Details ausgearbeitet, der Deal befindet sich jedoch auf der Zielgeraden. Im Gespräch ist ein Fünfjahresvertrag für den spielstarken Sechser. Damit wird das ebenfalls interessierte Juventus Turin wohl in die Röhre schauen. Tonali wird in Italien bereits als „neuer Pirlo“ gefeiert und debütierte bereits im vergangenen Herbst im Alter von 19 Jahren für die italienische Nationalmannschaft.