Bayer 04: Newcastle-Gerüchte um Diaby

Newcastle United zeigt angeblich Interesse an Moussa Diaby. Wie die englische ‚Daily Mail‘ berichtet, ließen die Magpies den Flügelspieler von Bayer Leverkusen am Samstag beim 1:1 gegen den FC Bayern beobachten. Nun bereite der Premier League-Klub ein Angebot über umgerechnet rund 60 Millionen Euro vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob das ausreicht, um Diaby zu verpflichten, ist unklar. Erst jüngst hatte die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass Bayer im Falle eines Verkaufs eine Ablöse in der Nähe von 100 Millionen Euro aufrufen will. Diaby ist noch bis 2025 an Leverkusen gebunden. In der aktuellen Saison ist der 22-Jährige mit 15 Toren und neun Vorlagen in 31 Pflichtspielen einer der besten Spieler des Werkself.