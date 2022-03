Bayer 04: 100 Millionen für Diaby?

16 Torbeteiligungen in einer Bundesliga-Saison waren bislang der Topwert für Moussa Diaby. Diesen Wert hat der Flügelstürmer von Bayer Leverkusen nun schon nach 22 Spielen in der Tasche. Zwölf Tore und sieben Vorlagen unterstreichen den immensen Wert des 22-jährigen französischen Nationalspielers fürs Team.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kein Wunder also, dass Bayer Diaby über den Sommer hinaus halten will. Dank eines Vertrags bis 2025 hat der Werksklub auch alle Karten in der Hand. Dennoch muss man sich natürlich mit einem etwaigen Wechselwunsch des pfeilschnellen Franzosen auseinandersetzen.

Ablöse in Havertz-Regionen

Und so berichtet die ‚L’Équipe‘, dass Bayer im Falle eines Verkaufs eine Summe in der Nähe von 100 Millionen Euro inklusive Boni als Ablöse aufrufen würde. So, wie man es 2020 beim Verkauf von Kai Havertz an den FC Chelsea machte. Gerade in Zeiten der Coronakrise ein Betrag, der bei allem Talent etwas zu hoch gegriffen scheint.

Aber wer weiß, vielleicht schraubt Diaby seine Scorerwerte im Saisonendspurt ja noch weiter nach oben. Die nächste Gelegenheit dazu hat der Linksfuß heute im Bundesliga-Spiel bei Spitzenreiter FC Bayern (15:30 Uhr). Scouts europäischer Topklubs werden genau schauen, wie sich Diaby auf höchstem Level schlägt.