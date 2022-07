VfL: Ganvoula denkt nicht an Abschied

Silvère Ganvoula hat nicht vor, den VfL Bochum in diesem Sommer zu verlassen. „Ich möchte hierbleiben, deshalb arbeite ich so hart und gebe alles. Natürlich weiß ich, wie stark die Konkurrenz hier gerade ist. Aber deswegen bleibe ich jetzt dran, gebe mein Bestes. Ich bin hier in Bochum“, bekräftigt der Angreifer gegenüber der ‚WAZ‘.

Beim VfL ist der 26-Jährige nach der Verpflichtung von Philipp Hofmann (29) nur noch Stürmer Nummer drei, da sich auch Simon Zoller (31) von seinem Kreuzbandriss erholt hat. Ganvoulas Vertrag in Bochum läuft nächsten Sommer aus. Interesse am 1,91 Meter großen Rechtsfuß bekundete zuletzt Zweitligist Karlsruher SC.