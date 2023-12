Leipzig lehnt lukrative Anfrage für Simakan ab

Bei RB Leipzig setzt man ohne Einschränkung auf Mohamed Simakan (23). Nach FT-Informationen haben die Sachsen ein Angebot der SSC Neapel über einen Tausch gegen Wunschspieler Eljif Elmas (24) dankend abgelehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Plan von Napoli sah eigentlich vor, zusätzlich zu Elmas noch 30 bis 35 Millionen Euro an Leipzig zu überweisen. Doch beim Bundesliga-Vierten will man auf die Klasse von Simakan in der Rückrunde nicht verzichten. Weil der Franzose noch bis 2027 vertraglich gebunden ist, herrscht ohnehin keinerlei Verkaufsdruck.