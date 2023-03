England-Klub an Flekken dran: Wechsel dank Ausstiegklausel?

Dem SC Freiburg droht der Abgang von Mark Flekken. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigt der FC Brentford Interesse am 29-jährigen Torhüter. Sollten die Londoner beim Niederländer Ernst machen, wäre der Bundesliga-Klub machtlos. Denn dem Bericht zufolge verfügt Flekken über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Euro.

Bei Brentford würde der viermalige Nationalspieler aller Voraussicht nach in die Fußstapfen von Daniel Raya treten. Der Spanier ist nur noch bis 2024 an die Bees gebunden und schlug bereits mehrere Angebote zur Verlängerung aus. Ein Abgang im Sommer ist somit wahrscheinlich, da der Premier League-Klub gerne noch eine Ablöse kassieren würde.

Auch Freiburg würde zu den 13 Millionen aus Flekkens Ausstiegsklausel wohl nicht Nein sagen, zumal die Breisgauer mit dem deutschen U21-Nationalspieler Noah Atubolu (20) einen talentierten Keeper in der Hinterhand haben.

Freiburg will schnelle Entscheidung

Die SC-Verantwortlichen formulieren jedoch klare Bedingungen. „Es soll nicht bis in den Mai gehen. Wir möchten gerne vorher Klarheit von Mark und damit Planungssicherheit“, so Sportdirektor Klemens Hartenbach gegenüber dem ‚kicker‘. Ob Brentford in der Lage ist, kurzfristig Nägel mit Köpfen zu machen – und ob Flekken überhaupt gewillt ist, zu den Bees zu wechseln – ist unklar.