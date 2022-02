Friedrich verlässt Hertha im Sommer

Das kommt überraschend: Sportdirektor Arne Friedrich wird Hertha BSC nach dieser Spielzeit verlassen. Wie die Alte Dame offiziell mitteilt, entschied sich der 42-Jährige gegen eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags.

„Ich bin 2019 zurückgekehrt, um dem Verein zur Seite zu stehen und meinen Teil dazu beizutragen, Hertha BSC zu stabilisieren und in ruhigere Fahrwasser zu führen“, sagt Friedrich, „viele Höhen und Tiefen haben wir durchlebt, wobei für mich die positiven Momente klar herausstechen […].“

Und weiter: „Wohlwissend, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist, bin ich davon überzeugt, dass Hertha BSC durch die sportliche Neuausrichtung für die Zukunft gut aufgestellt ist. Ich freue mich auf die zukünftigen Aufgaben und Zeit für die anderen Projekte, die in den letzten Jahren zurückstecken mussten.“

Fernziel USA

Geschäftsführer Fredi Bobic gewährt einen Einblick in Friedrichs Beweggründe: „Das ist bedauerlich, müssen wir aber akzeptieren. Es ist kein Geheimnis, dass die USA für ihn eine wichtige Rolle spielen und wir arbeiten gemeinsam daran, zu schauen, wie er dort für uns zukünftig eine Hilfe sein kann.“

Es sieht also ganz danach aus, als würde der 82-fache Nationalspieler – am Ende seiner Spielerkarriere für Chicago Fire in der MLS aktiv – für die Hertha mittelfristig in den Staaten arbeiten.