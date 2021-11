VfL Wolfsburg - RB Salzburg: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

Der VfL Wolfsburg steht vor dem Heimspiel gegen Salzburg unter Druck, da die Niedersachsen den Anschluss an die Plätze für die K.O.-Phase nicht verlieren wollen. RB Salzburg kann seinen Vorsprung als Tabellenführer weiter ausbauen.

VfL Wolfsburg gegen RB Salzburg im Live-Stream

Das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Salzburg findet am heutigen Dienstag, den 2. November statt. Der Anstoß in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg erfolgt planmäßig um 18:45 Uhr. Das Spiel überträgt DAZN. Lukas Schönmüller kommentiert die Partie und als Experte steht ihm Benny Lauth zur Seite. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Salzburg nicht im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.