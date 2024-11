Wichtiges Zeichen: Bayer verlängert mit Adli

Bayer Leverkusen geht gemeinsam mit Amine Adli in die Zukunft. Der Doublesieger bindet den marokkanischen Angreifer langfristig an den Klub. Statt bis 2026 ist der 24-Jährige nun bis 2028 an die Werkself gebunden.

„Wir haben einen besonderen Zusammenhalt in der Kabine, auf dem Platz und auch mit unseren Fans. Meine Erwartungen haben sich mehr als erfüllt und ich werde alles dafür tun, dass wir hier auch künftig große Dinge erleben und Titel gewinnen können. Ich bin stolz darauf, das Trikot dieses Klubs zu tragen“, gibt Adli zu verstehen.

Mit dem neuen Arbeitspapier soll eine deutliche Gehaltssteigerung einhergehen. Bemerkenswert: Die Verlängerung tüten die Leverkusener ein, obwohl Adli aktuell an einem Wadenbeinbruch laboriert und noch für mehrere Wochen ausfällt.

2021 war Adli für 7,5 Millionen Euro vom FC Toulouse zu Bayer gewechselt. Seitdem entwickelte sich der 14-fache Nationalspieler stetig weiter. In der aktuellen Saison kam er bis zu seiner Blessur in zwölf Pflichtspielen zum Einsatz.